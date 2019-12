Nederlandse boekingssite scoort het best

De Consumentenbond vergelijkt regelmatig de prijzen van vliegtickets bij 12 boekingswebsites: zes Nederlandse, drie Belgische en drie Duitse. De resultaten daarvan publiceren we in de nieuwste uitgave van de Reisgids, die vandaag verschijnt.

Boekingskosten verlaagd

Reden voor de goede score van is dat D-reizen ten opzichte van het vorige onderzoek de online-boekingskosten sterk heeft verlaagd van € 20,- naar € 9,50.

Verder valt bij het onderzoek op dat de kans op een goedkoop ticket meestal het grootst is bij boeking in het land van vertrek.

Expedia meest open over kosten

De Consumentenbond pleit voor het vermelden van totaalprijzen. De boekingswebsites zijn ook op dit onderdeel beoordeeld. Expedia is de meest transparante boekingssite wat betreft bijkomende kosten. D-reizen is juist achteruit gegaan in transparantie ten opzichte van de vorige peiling.

