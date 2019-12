Vet ongezond besluit in Brussel

De Milieucommissie van het Europees Parlement vindt dat ongezonde producten mogen worden aangeprijsd alsof ze gezond zijn. Dit blijkt uit de teleurstellende stemming over een nieuwe wet met betrekking tot gezondheids- en voedingsclaims, gehouden op donderdag 21 april.

De bond vindt dat consumenten worden misleid als er op bijvoorbeeld drop staat dat het 0% vet bevat. Dit wekt de suggestie dat die drop beter is dan andere dropsoorten. Maar in drop zit sowieso geen vet. Het zit boordevol suiker en dat is vaak nog slechter voor je.

Verbod op “gezonde” claims

Het belangrijkste punt van de nieuwe wet was voor de bond het verbod op claims op producten met veel vet, suiker of zout. In het oorspronkelijke voorstel werden zulke boodschappen verboden, maar de Milieucommissie vindt dat tot onze verbazing blijkbaar niet nodig.

De bond vindt dat er eind moet komen aan misleiding van de consument door met onjuiste boodschappen producten aan te prijzen. Te vaak worden ongezonde producten aangeprezen als gezond, zoals “rijk aan calcium” op koekjes die vol ongezonde vetten zitten.

Overgewicht groeiend probleem

Gezien het snel stijgend percentage ziektes die voortkomen uit ongezonde voeding en de problemen rond overgewicht vinden wij het onbegrijpelijk dat de Commissie de voorstellen van de Europese Commissie niet heeft overgenomen. De bond wordt in zijn zorg volledig gesteund door de Europese consumentenbeweging BEUC.

Eind mei stemt het voltallige Europees Parlement over de nieuwe wet.

