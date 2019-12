Home

Nieuws

2005 BCC levert goed werk in groepsactie Nieuws| Gepubliceerd op:27 april 2005

Ruim twee maanden geleden startte de Consumentenbond een groepsactie voor problemen met BCC, één van de grotere ketens in de wit- en bruingoedmarkt. Er kwamen namelijk flink wat telefoontjes binnen over BCC. Voor deze groepsactie hebben 35 mensen zich aangemeld en BCC is hier goed op ingesprongen.



De Consumentenbond is van mening dat BCC in de afhandeling van de klachten goed werk heeft geleverd. De doorgestuurde klachten zijn snel en zorgvuldig behandeld en vrijwel alle consumenten zijn naar tevredenheid geholpen. BCC heeft in enige gevallen zelfs meer gedaan dan het bedrijf strikt genomen verplicht was te doen. De Consumentenbond is bezig ook andere bedrijven in deze markt te benaderen om problemen van consumenten opgelost te krijgen.