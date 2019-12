Toezeggingen minister Hoogervorst over nieuw zorgstelsel

Minister Hoogervorst heeft toegezegd dat consumenten – als straks het nieuwe zorgstelsel ingaat - voldoende tijd krijgen om een keuze te maken tussen de zorgverzekeraars. De Consumentenbond heeft hier de afgelopen periode hard voor gestreden.

De Consumentenbond vindt invoering van het nieuwe zorgstelsel per 1 januari 2006 onverantwoord als niet aan een aantal cruciale voorwaarden is voldaan. De minister heeft gisteren in een debat in de Tweede Kamer een aantal toezeggingen gedaan.

Voldoende tijd

De Consumentenbond heeft erop aangedrongen dat consumenten genoeg tijd moeten hebben om een zorgvuldige keuze te maken. Het aanbod dat verzekeraars voor de nieuwe zorgverzekering doen, is slechts 2 maanden geldig. Het risico is groot dat consumenten onder tijdsdruk beslissen.

De minister heeft nu vastgesteld dat consumenten langer de tijd krijgen om te laten weten of zij op het aanbod van de verzekeraar ingaan, namelijk tot 1 maart 2006.

Toezicht

Al vaker heeft de bond de eis op tafel gelegd dat er tijdig een sterke toezichthouder is, die ingrijpt als het gedrag van verzekeraars niet door de beugel kan. De Zorgautoriteit moet die rol op zich nemen, maar die is nog niet in werking als in het najaar van 2005 de reclame- en marketingcampagnes van de zorgverzekeraars weer losbarsten.

De minister heeft gisteren aangegeven dat hij ervoor zorgt dat zorgverzekeraars voldoende in de gaten worden gehouden totdat de nieuwe toezichthouder er is. De Consumentenbond is hier nog niet gerust op en zal in de gaten houden of het toezicht inderdaad goed functioneert.