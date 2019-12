Onnodig dure geneesmiddelen aangepakt

Jaarlijks stijgen de kosten van geneesmiddelengebruik flink. 17% van die kosten besteden we in Nederland aan cholesterolverlagers en maagzuurremmers. De bond is daarom blij dat de verzekeraars eindelijk gebruik maken van de mogelijkheid onnodig hoge kosten van het gebruik van deze medicijnen aan te pakken.

Hardheidsclausule

Wij zijn bovendien erg tevreden dat gehoor is gegeven aan ons pleidooi voor het instellen van een hardheidsclausule. Deze maakt mogelijk dat vergoeding van de duurdere cholesterolverlagers en maagzuurremmers mogelijk blijft voor verzekerden die op basis van medische noodzakelijkheid gedwongen zijn ze te slikken.

Verzekeraars moeten in onze ogen de besparing die hun nieuwe geneesmiddelenbeleid oplevert, investeren in zorgvernieuwing of middels minder premiestijging teruggeven aan de premiebetalende verzekerde.