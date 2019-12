Laat uw vordering op Keukengilde niet verjaren

Heeft u destijds een keuken gekocht bij Keukengilde, waarbij de afspraak is gemaakt dat u na vijf jaar uw geld zou terugkrijgen? Stuur dan nu brieven naar Keukengilde en uw keukenleverancier om te voorkomen dat uw vordering verjaart. De Consumentenbond gaat namelijk in hoger beroep in de rechtszaak tegen Keukengilde en dat kan nog lange tijd gaan duren.

De Consumentenbond heeft samen met twee consumenten een rechtszaak aangespannen tegen Interkeukengilde BV en twee keukenleveranciers. Deze consumenten hadden meegedaan aan een geldterugactie, waarbij ze na vijf jaar het aankoopbedrag zouden terugkrijgen. Zij hebben echter geen cent teruggekregen, omdat de keukenleveranciers de betaling afschuiven op de financier van de actie. Deze is inmiddels met de noorderzon is vertrokken.

Op 5 april 2005 deed de rechtbank Utrecht uitspraak in deze procedure: wij hebben de rechtszaak verloren. De afgelopen weken heeft de Consumentenbond vervolgacties voorbereid.

Hoger beroep

Op de eerste plaats gaan we in hoger beroep, want wij zijn het volstrekt niet eens met het vonnis van de rechter. Wij vinden de uitspraken van de rechter tegenstrijdig, onbegrijpelijk en selectief. Zo vindt de rechter dat gedupeerden niet de keukenleveranciers kunnen aanspreken, maar alleen de financier van de actie (waar dus niets meer te halen is).

Wij vinden juist dat de keukenleveranciers verantwoordelijk zijn, die hebben immers de keuken mét geldterugregeling verkocht. Verder vindt de rechter niet dat de keukenleveranciers beter hadden moeten opletten met welke financier zij in zee gingen, wat wij in de rechtszaak hebben aangedragen. Ook is de rechter het niet met ons eens dat de keukenleveranciers de consumenten op het verkeerde been hebben gezet met hun reclames van destijds. Kortom, redenen te over om in hoger beroep het oordeel van het gerechtshof te vragen.

Vordering niet laten verjaren

Op de tweede plaats heeft de bond brieven opgesteld die gedupeerden kunnen sturen aan hun keukenleverancier en aan de financier van de actie om te voorkomen dat hun vordering in de tussentijd verjaart. Een procedure bij het hof, en wie weet daarna bij de Hoge Raad, kan namelijk jaren duren. Wij adviseren u om onderstaande brieven (per fax of aangetekend) te sturen aan de keukenleverancier met wie u destijds zaken hebt gedaan en Interkeukengilde BV.