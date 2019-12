Nieuwe zorgverzekering niet strijdig met Europese regels

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat het nieuwe zorgverzekeringsstelsel niet in strijd is met de Europese regels. De Consumentenbond is blij dat er eindelijk duidelijkheid is over de Europese houdbaarheid van het stelsel.

Minister Hoogervorst heeft de Europese Commissie een oordeel gevraagd over onder andere het vereveningssysteem. Dit systeem regelt een financiële compensatie voor verzekeraars met relatief veel verzekerden met een hoog risico, bijvoorbeeld ouderen en chronisch zieken.

Duidelijkheid EC noodzakelijk

De Consumentenbond heeft herhaaldelijk geëist dat er eerst duidelijkheid moet zijn over het oordeel van de Europese Commissie voordat de nieuwe zorgverzekeringswet wordt ingevoerd. Een afwijzing zou namelijk ook cruciale randvoorwaarden van het stelsel op de tocht zetten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de verplichting van verzekeraars om iedereen die zich aanmeldt voor de zorgverzekering te accepteren onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde premie.

Ontbrekende garanties

Met de uitspraak van de Europese Commissie is voldaan aan een van onze eisen voor invoering van het nieuwe stelsel. De Consumentenbond mist echter nog steeds de garantie voor streng toezicht op het gedrag van verzekeraars. Ook willen wij dat consumenten de mogelijkheid krijgen om een geschil met hun verzekeraar aan een onafhankelijke commissie voor te leggen.

