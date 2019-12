Harde acties huisartsen verwacht

De Consumentenbond vindt het onacceptabel als patiënten de dupe worden van een conflict tussen huisartsen en politiek. Dat dreigt te gebeuren nu de Landelijke Huisartsenvereniging heeft gezegd dat huisartsen mogelijk harde actie gaan voeren.

Al langere tijd protesteren de artsen tegen het voorgestelde beloningssysteem in de nieuwe zorgverzekeringswet. De Consumentenbond heeft zich al eerder zeer kritisch opgesteld tegenover deze acties.

Acties zonder vangnet

Minister Hoogervorst heeft afgelopen maandag de huisartsen een laatste tegemoetkoming gedaan, maar zij vinden het bod onacceptabel. Voorzitter Vos van de Landelijke Huisartsenvereniging verwacht dat de vlam in de pan slaat bij zijn achterban. Zij hebben harde acties en stakingen zonder vangnet voor patiënten aangekondigd. Daardoor komt in onze ogen de kwaliteit van zorg in gevaar.

Bij intensivering van de acties en stakingen is het risico groot dat de zorg voor de patiënt in het geding komt. De bond vindt dit onacceptabel, patiënten worden dan gedupeerd door een conflict tussen huisartsen en politiek. Daarom volgt de bond op de voet welke acties de huisartsen daadwerkelijk gaan voeren en hoe een goede zorgverlening wordt gegarandeerd voor mensen die hulp nodig hebben.