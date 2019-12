Problemen energiebedrijven nog niet voorbij

Energiebedrijven hebben hun administratie nog altijd niet op orde. Dat blijkt uit een onderzoek van de toezichthouder DTe. De energiebedrijven voldoen strikt genomen aan een afspraak met minister Brinkhorst over verhuizingen, maar het gevolg is dat ze andere problemen juist hebben laten liggen.

Energietoezichthouder DTe is bezig met een onderzoek naar de administratie van energiebedrijven. De aanleiding vormen de vele klachten van consumenten over foute rekeningen en problemen met verhuizingen en het overstappen naar een ander energiebedrijf.

Tussenstand

Gisteren heeft de minister van Economische Zaken de tussenstand van dit onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de rapportage blijkt dat de grote energiebedrijven conform afspraak de helft van hun achterstand bij het verwerken van verhuizingen inmiddels hebben ingelopen. Maar ook blijkt dat door de aanpak van de verhuizingproblemen andere problemen zijn blijven liggen of zelfs erger zijn geworden.

Andere problemen

Zo is er geen verbetering of zelfs verslechtering opgetreden in de tijdigheid van het versturen van een eindafrekening of voorschotnota na een verhuizing, en is het aantal correctiefacturen gestegen, zo schrijft DTe letterlijk. Ook gaat het met het tijdig uitwisselen van gegevens bij verhuizingen tussen de diverse betrokken partijen nog altijd niet goed. En een groot deel van de achterstand met verhuizingen is dus niet weggewerkt. Dat blijkt ook wel uit de aanhoudende klachten over energiebedrijven.

Administraties nog steeds niet in orde

De Consumentenbond is daarom ontevreden over het resultaat van de inspanningen van de energiebedrijven om de problemen met hun administratie aan te pakken. Die administraties zouden op orde zijn vóórdat de energiemarkt geliberaliseerd zou worden. Het is al meer dan vijftien jaar bekend dat de markt vrij zou worden gegeven, de consumentenmarkt is nu al sinds 1 juli 2004 helemaal open en nog steeds gaat het niet goed.



Deadline

De Consumentenbond is zeer bezorgd over deze ontwikkeling en vraagt zich af of de energiebedrijven het voor elkaar krijgen om voor 1 juli 2005 alsnog orde op zaken te stellen; dat is de deadline die de minister ze heeft gesteld. De DTe is hoopvol gestemd, maar de bond handhaaft voorlopig zijn houding van "eerst zien dan geloven".