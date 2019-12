Sterrensysteem voor veiligheid luchtvaartmaatschappijen

De Consumentenbond wil een sterrensysteem voor luchtvaartmaatschappijen dat aangeeft hoe veilig de maatschappij is. De bond is tevreden over het verscherpte toezicht van de Inspectie Verkeer en Waterstaat op de veiligheid van luchtvaartmaatschappijen en de recente maatregelen tegen Onur Air en Phuket Air, maar pleit voor meer transparantie. Dit stelt consumenten in staat om veiligheid te betrekken bij de keuze van een luchtvaartmaatschappij en zal de industrie stimuleren om meer aandacht te besteden aan veiligheidsmaatregelen.

Sinds de liberalisering van de luchtvaartsector en de opkomst van tal van nieuwe maatschappijen neemt de vraag van consumenten naar informatie over veiligheidsaspecten toe. Hoewel vliegen relatief veilig is en het aantal slachtoffers de laatste jaren afneemt, blijkt uit onderzoek van de internationale luchtvaartautoriteiten dat het aantal gebreken het afgelopen jaar bijna is verdubbeld. Recentelijk is de veiligheid van vliegmaatschappijen volop in het nieuws, vooral naar aanleiding van Onur Air.

Waarmee vlieg ik?

Al geruime tijd pleit de Consumentenbond daarom voor meer en toegankelijker informatie over dit onderwerp. Intussen heeft ook de Europese overheid het onderwerp hoger op de agenda. Vanaf 2007 moeten consumenten bij het boeken van een totaalvakantie op de hoogte worden gesteld van de naam van hun luchtvaartmaatschappij. Vanaf deze zomer al moeten autoriteiten beter samenwerken bij het uitwisselen van de resultaten van inspecties en komt er een gemeenschappelijke Europese database met veiligheidsinformatie.

Sterrensysteem

De bond wil dat de Nederlandse autoriteiten eerder al overgaan tot het toegankelijk maken van veiligheidsinformatie in de vorm van een sterrensysteem. Hoe meer sterren hoe veiliger de maatschappij is. De ondergrens is wel dat een maatschappij sowieso aan de minimale veiligheidseisen moet voldoen. Alleen dan kan van de consument verwacht worden dat deze zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, zoals de Inspectie van Verkeer en Waterstaat in zijn jaarbericht bepleit. Een consument kan immers niet aan de buitenkant zien of een toestel veilig is en ook een lage ticketprijs hoeft niet te betekenen dat een maatschappij niet veilig is. De Consumentenbond wil over dit onderwerp graag in gesprek raken met de IVW en zal hierover een brief sturen.

Niet gratis annuleren

Consumenten die van hun reis afwillen omdat ze twijfels hebben aan de veiligheid kunnen overwegend niet gratis annuleren en zijn daarbij afhankelijk van het coulancebeleid van de reisorganisatie. Wel heeft deze uiteraard de verantwoordelijkheid om een reis veilig uit te voeren.