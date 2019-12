Reclames zorgverzekeraars worden aangepakt

Vooruitlopend op het nieuwe verzekeringsstelsel dat waarschijnlijk per 1 januari 2006 van kracht wordt zijn consumenten begin 2005 overladen met reclames van zorgverzekeraars. De bond onderzocht de uitingen van de verschillende verzekeraars in advertenties en ontdekte tal van beloftes die in de praktijk niet worden waargemaakt.



Vage uitingen van zorgverzekeraars over de hoogte van de premies bleken vaak niet juist te zijn. Claims over de kwaliteit van de verzekeraar waren voor consumenten vaak niet na te gaan omdat verwezen werd naar ‘een onderzoek’ zonder de bron te vermelden. Specifieke vergoedingclaims deugden ook niet altijd: "100% fysiotherapie vergoed" is immers niet waar als slechts een beperkt bedrag per behandeling en een beperkt aantal behandelingen wordt vergoed.



Wij hopen dat de aanscherping van de gedragscode zorgt voor reclame en informatie aan verzekerden die wel volledig deugt. Aankomend najaar zullen er weer grootscheepse reclame campagnes op u afgevuurd worden vanwege het nieuwe zorgstelsel. Mocht u toch nog vage, nietszeggende of pertinent onjuiste claims van verzekeraars tegenkomen, meld het ons op zorg@consumentenbond.nl.

Lees ook: ‘Reclames van zorgverzekeraars deugen vaak niet’