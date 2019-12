Bond juicht onderzoek naar tarieven kabelaars toe

De Consumentenbond hoopt dat er snel helderheid komt voor consumenten over de tarieven die kabelmaatschappijen hanteren nu de toezichthouder op de kabelmarkt, OPTA, de boekhouding van de kabelbedrijven gaat controleren.

De Consumentenbond is blij dat OPTA de tarieven in de kabelmarkt onderzoekt. In vier jaar zijn de prijzen met tientallen euro’s gestegen, terwijl consumenten hetzelfde zenderaanbod hebben gehouden.

Het motto van de kabelaars ‘Haal meer uit de kabel’ lijkt daardoor neer te komen op meer opbrengsten voor de kabelbedrijven. Vooral in gebieden waar grote kabelaars, zoals Essent Kabelcom, Casema, UPC en Multikabel actief zijn, blijven de prijzen stijgen.

Wangedrag

Consumenten moeten beschermd worden tegen het machtsmisbruik van vooral de grote kabelmaatschappijen. Als OPTA na inzage in de boekhouding van de kabelmaatschappijen Casema, Essent, UPC, Multikabel en Delta vaststelt dat consumenten jaren te veel hebben betaald, dan vindt de Consumentenbond dat dit wangedrag streng moet worden afgestraft. Ook moeten consumenten worden gecompenseerd voor het teveel betaalde abonnementsgeld.

De excessieve prijsstijgingen in de kabelsector zijn de Consumentenbond al jaren een doorn in het oog. De bond heeft daarom herhaaldelijk aan de bel getrokken. Vorig jaar mei bijvoorbeeld overhandigde de bond negenduizend steunbetuigingen aan minister Brinkhorst van Economische Zaken om de buitensporige prijsverhogingen voor kabeltelevisie tegen te gaan.

Nieuwe Telecomwet

Door de nieuwe Telecomwet heeft OPTA nu bevoegdheden om de kabelmarkt te onderzoeken en eventueel op te treden. Met name de grote kabelbedrijven hebben hun tarieven de afgelopen jaren met tientallen euro’s verhoogd, zonder dat daar een uitbreiding van het zenderaanbod of betere dienstverlening tegenover staat. Consumenten kunnen er weinig aan doen, omdat ze gebonden zijn aan de kabelmaatschappij in hun buurt.