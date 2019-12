Voorstel bond: wettelijk verplicht register tegen telefoonterreur

Eind maart heeft de Consumentenbond drie dagen een meldpunt opengesteld waar mensen konden klagen over ongevraagde verkooptelefoontjes. De bond heeft de 6.700 reacties geanalyseerd en een voorstel gemaakt om mensen te vrijwaren van ongewilde verkooptelefoontjes.

Grootste ergernissen

Veel consumenten die het meldpunt belden of via internet reageerden ergeren zich aan zaken zoals:

het tijdstip van bellen

het doorvragen als aangegeven wordt geen belangstelling te hebben

het feit dat de beller naam en persoonlijke gegevens weet.

De mate waarin het gesprek als storend wordt ervaren verschilt wel. Als bedrijven bellen om iets te verkopen vindt nagenoeg iedereen dit zeer storend. Maar ongevraagde telefoontjes van een bedrijf waar men al klant is, of gebeld worden voor een gift aan een goed doel of een enquĂȘte, worden als iets minder storend ervaren.

Infofilter

Uit het meldpunt blijkt verder dat mensen die zich hebben aangemeld bij het zelfreguleringssysteem Infofilter, soms toch nog worden gebeld. Ook houden bedrijven zich niet altijd aan de gedragsregels van de Code Telemarketing.

Wettelijk register

De Consumentenbond pleit voor een goed werkend en voor bedrijven verplicht register, waar consumenten zich kosteloos kunnen afmelden. Mensen die ervoor kiezen zich niet te laten registeren, kunnen wel ongevraagd gebeld worden. Consumenten die toch nog gebeld worden moeten eenvoudig hun klacht kunnen melden.

Sancties

Een overheidsinstantie moet streng gaan toezien op de naleving van de wettelijk aansluitplicht. Om te zorgen dat bedrijven zich aan de gedragsregels van de Code Telemarketing houden, moeten er strengere sancties komen, zoals boetes. Tot slot vindt de Consumentenbond dat die gedragsregels moeten worden aangescherpt.