Europees Parlement laat consument in de kou staan

De Consumentenbond is zeer teleurgesteld dat het Europees Parlement (EP) de misleidende boodschappen op voedingsmiddelen niet wil aanpakken. Vandaag heeft het EP in een stemming de kans laten schieten om het consumentenbelang vóór de belangen de voedingsindustrie te zetten. Dit betekent dat gezondheidsbeloftes op producten niet wetenschappelijk hoeven te worden getoetst en bedrijven dus van alles op hun product kunnen blijven zetten.

De Europese Commissie wil dat de misleiding op producten wordt aangepakt en deed een wetsvoorstel om elke belofte (claim) vooraf wetenschappelijk te laten toetsen. Het EP koos echter de kant van de industrie en heeft dit voorstel verworpen. Daarnaast wil de Commissie dat er geen claims komen op producten met veel suiker, vet of zout. Ook dit vindt het Parlement blijkbaar niet nodig.

Tweede stemronde

Voor de Europese consumentenorganisaties is het onbegrijpelijk dat juist het EP degene is die de economische belangen zwaarder laat wegen dan consumentenbescherming. We gaan nu gezamenlijk met alle Europese consumentenorganisaties alles op alles zetten om onze eisen alsnog ingewilligd te krijgen, omdat er na de zomer een tweede stemmingsronde zal volgen. De Europese Commissie en het Parlement zullen nu immers een compromis moeten zien te vinden.

Lees verder

Acties tegen misleidende claims op producten (23 mei 2005)

Chupa Chups verslikt zich in lolly (6 december 2004)