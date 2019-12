Wie laten u in de kou staan?

Het Europees Parlement (EP) wil de misleidende boodschappen op voedingsmiddelen niet aanpakken. Zij stemde eind mei tegen een voorstel om claims op voeding te verbieden als bewijs voor de claim ontbreekt. Voorlopig is ingrijpen dus pas mogelijk nadát een fabrikant over de schreef gaat.

De Consumentenbond is zeer teleurgesteld en laat u zien welke parlementariërs de belangen van de voedingsindustrie zwaarder laten wegen dan het consumentenbelang. Zij vinden dat gezondheidsbeloftes op producten niet wetenschappelijk hoeven te worden getoetst en fabrikanten vrij baan hebben om claims op alle (dus ook de ongezonde) voedingsmiddelen te zetten.

Van het CDA is de grootste tegenstand gekomen (niet alleen in Nederland, maar over de hele linie) – zij laten de consument in zijn sop gaar koken en zijn kennelijk gezwicht voor de industrielobby. De socialisten en de groenen verdienen een pluim, zeker ook in Nederland.

Wetenschappelijke toetsing

Wie koos uw kant en stemde vóór wetenschappelijke toetsing van claims?

PvdA: Corbey, van den Berg, van den Burg, Berman, Bozkurt, Mastenbroek, Wiersma

Groen Links/ SP: Liotard, Meijer

Europa Transparant: Groen–Kouwenhoven

Wie stemde tegen wetenschappelijke toetsing?

VVD/ D’66: in ’t Veld, Maaten, Hennis-Plaschaert, Manders, Mulder

CDA: Doorn, Eurlings, Oomen Ruijten, Martens, Van Nistelrooij, Wortmann-Kool

Christen Unie: Blokland

Gezondheidsclaims op ongezonde producten

Naast de wetenschappelijk toetsing wil de Commissie net als de bond dat er geen claims komen op producten met veel suiker, vet of zout. Zij willen daarom een lijst om te bepalen welke producten wel of niet geschikt zijn voor een claim. Ook dit vindt het Parlement blijkbaar niet nodig.

Wie koos uw kant en stemde vóór voedingswaarde profielen?

PvdA: Corbey, van den Berg, Berman, Bozkurt, Mastenbroek, Wiersma

Europa Transparant: Groen – Kouwenhoven

VVD/ D’66 : in ’t Veld, Maaten,

Groen Links/ SP : Liotard, Meijer

Wie stemde tegen voedingswaarde profielen?

VVD: Hennis – Plasschaert, Manders, Mulder

CDA: Eurlings, Oomen Ruijten, Martens, Doorn, Van Nistelrooij, Wortmann - Kool

