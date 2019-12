Consumentenbond hekelt kaartenacties apothekers en artsen

De apothekers en de huisartsen zetten u op het verkeerde been door te suggereren dat de keuzevrijheid van patiënten en verzekerden in het nieuwe zorgstelsel verdwijnt. Apothekersorganisatie KNMP voert sinds dinsdag samen met onder meer de huisartsenvereniging LHV een kaartenactie tegen de nieuwe Zorgverzekeringswet. Zij willen in 1 week tijd een miljoen handtekeningen verzamelen. De bond keurt de actie af omdat de nieuwe wet heeft juist veel méér keuzemogelijkheden voor verzekerden biedt.

Nieuwe stelsel kans voor innovatieve zorg

Hoewel de Consumentenbond zeker nog kritiek heeft op onderdelen van de zorgverzekeringswet, staan wij positief tegenover de keuzevrijheid die in het nieuwe stelsel wordt geboden. De actie van de artsen en apothekers komt in onze ogen voort uit angst om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van zorg die zij van de premies van verzekerden leveren. Wij vinden dit jammer en hopen dat zij het nieuwe zorgstelsel als een kans gaan zien om de ruimte voor het leveren van innovatieve zorg van hoge kwaliteit te leveren.



Keuze tussen verzekeraars en polissen

Volgend jaar komt er één zorgverzekering voor alle Nederlanders. Het verschil tussen particuliere en ziekenfondsverzekeringen verdwijnt. Nú is de overstap moeilijk omdat verzekeraars u kunnen weigeren. In het nieuwe stelsel moeten ze iedereen accepteren: jong of oud, gezond of ziek. De verzekerden die nu een ziekenfonds hebben krijgen eindelijk invloed op de wijze waarop zij verzekerd zijn. Ze mogen hun premie verlagen door te kiezen voor een eigen risico. En hebben naast de keuze voor zorg in natura, zoals nu het geval, ook de keuze voor een restitutiepolis of een mengvorm er van. Voor meer uitleg zie ons dossier (zie link onderaan de pagina).

Keuze tussen aanbieders en geneesmiddelen

De restitutiepolis geeft verzekerden volledige vrijheid in hun keuze voor arts of ziekenhuis. In tegenstelling tot wat apothekers en artsen beweren, komt ook bij de naturapolis de keuzevrijheid niet in het geding omdat verzekeraars voldoende zorg moeten contracteren. De kans is dus groot dat uw zorgaanbieder (bijvoorbeeld uw arts) volledig vergoed wordt. Mocht uw arts niet gecontracteerd zijn dan betaalt u wel een eigen bijdrage. Uw verzekeraar informeert u over de hoogte van die bijdrage.

