Bond beschrijft mooipraterij van tussenpersonen

Naast tussenpersonen die het belang van hun klanten centraal stellen, zijn er tussenpersonen die hun klanten onvolledig, onzorgvuldig of onjuist inlichten. De Consumentenbond prikt drogredenen door die deze financieel adviseurs gebruiken om consumenten een financieel product aan te smeren dat ze eigenlijk niet nodig hebben. In de Geldgids die vrijdag uitkomt, beschrijft de bond opgeblazen aanbiedingen van dergelijke tussenpersonen.

‘Ik moet u deze verzekering aanbieden – ik heb nu eenmaal een zorgplicht’, ‘uw inleg is gegarandeerd, het geld gaat in depot’ en ‘neem een langere looptijd, dan heeft u meer zekerheid’. De Consumentenbond krijgt wekelijks van zijn leden dit soort manieren van tussenpersonen te horen die op oneigenlijke gronden een financieel product willen verkopen.



Verkooppraatjes

De Consumentenbond bespreekt in zijn Geldgids verkooppraatjes van financieel adviseurs waar consumenten niet moeten intrappen. Tussenpersonen hebben een zorgplicht, maar om die reden een verzekering te willen verkopen, dat gaat wat ver; het is een modern argument om overbodige verzekeringen te slijten. Garanties die gegeven worden op rendementen of inleg verdienen een kritische blik. Een langere looptijd levert de tussenpersoon meer provisie op, terwijl consumenten er misschien niets aan hebben; consumenten moeten zich ervan verzekeren dat het product voor hen een gunstige looptijd heeft.

Open en eerlijk

De Consumentenbond wil dat tussenpersonen open en eerlijk zijn over wat zij verdienen aan hun klanten. De bond voert een strijd om de beloningsstructuur inzichtelijk te krijgen voor consumenten. Zolang tussenpersonen weigeren te zeggen hoeveel zij aan het advies verdienen, heeft een consument te maken met een verkoper en niet met een adviseur.

Met het artikel in de Geldgids van juni 2005 hoopt de Consumentenbond dat mensen bij het krijgen van een financieel advies praatjes van tussenpersonen doorprikken.

Lees verder

Het complete artikel "12 drogredenen van uw financieel adviseur en een dozijn antwoorden" uit de Geldgids van juni 2005 (pdf, Bond Online en Geldgids)