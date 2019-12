Voedingscode biedt levensmiddelenindustrie te veel ruimte

Reclame voor ongezonde voeding gericht op kinderen zou eigenlijk verboden moeten worden. Dat zou in onze ogen bijdragen aan het terugdringen van het steeds groter wordende probleem van overgewicht bij de jeugd. Maar de Voedingscode die de Reclame Code Commissie gisteren heeft aangenomen, helpt daarbij onvoldoende. Het gros van de reclames waarmee kinderen nu gebombardeerd worden mag onverkort blijven bestaan. Bijna alles mag helaas nog steeds.

In de nieuwe Voedingscode, een set van regels waar bedrijven zich aan moeten houden bij het maken van reclame voor voedingsmiddelen, staat dat: "reclame voor een voedingsmiddel dat geassocieerd wordt met een voor kinderen bestemd programma niet getoond mag worden in reclameblokken tijdens en direct aansluitend op de uitzending van dat programma." Dit betekent in de praktijk: tijdens of direct voor of na Kabouter Plop mag er geen televisiereclame worden uitgezonden voor Plopkoeken. En tijdens, direct voor of na Totally Spies mag er geen reclame worden gemaakt voor Totally Spies-snoepgoed.

Aanprijzen ongezonde voeding blijft toegestaan

In een reclame-uiting specifiek gericht op kinderen mag bij de aanprijzing van een voedingsmiddel niet de indruk worden gewekt dat de consumptie van het aangeprezen voedingsmiddel meer status of populariteit onder leeftijdgenoten biedt dan de consumptie van een ander voedingsmiddel. Een fraaie formulering voor: een reclame voor een lolly die alleen is bedoeld voor kinderen, mag niet zo zijn opgezet dat je met het eten van die lolly stoerder of populairder bent dan wanneer je een koek of een andere lolly eet. Maar het aanprijzen van de ongezonde lolly mag dus nog steeds!

Tot slot, het is verboden om in reclame voor een voedingsmiddel de suggestie te wekken dat het product bijzondere kenmerken vertoont terwijl alle soortgelijke producten diezelfde kenmerken ook hebben. Een regel die ook al in het etiketteringsbesluit van de warenwet stond en dus niet nieuw is.

"Rijk aan calcium voor sterke botten"

Wat mag nog wel nu de nieuwe Voedingscode van kracht is? Reclame maken voor producten als lolly’s en chips tijdens, voor en na kinderprogramma’s en op alle andere tijdstippen. En niet alleen op televisie maar ook op internet, festivals, in winkels etc. Denk aan speciale kinderlolly’s, zoals Big Baby Pop, choco cornflakes zoals Choco Pops en chocoladekoeken zoals Prince Mini Star. Dat is iets wat de Consumentenbond graag verboden zou willen zien.

Ook koek - of andere tussendoortjes die boordevol suiker zitten - aanprijzen met “geen vet” of “rijk aan calcium voor sterke botten” mag nog steeds. Daarmee kunnen bedrijven een zweem van gezondheid geven aan zo’n product. Denk aan Milk Break Duo (met aardbei, chocola of sinaasappel).

Speeltjes bij voedingsmiddelen nog steeds toegestaan

Verder mogen speeltjes bij dergelijk voedingsmiddelen ook nog steeds; bedrijven mogen daarmee actief inspelen op geliefde, populaire kinderfiguren. Zo hebben we nu weer de nieuwe speeltjes bij de Lays-chips waar alweer een ware rage is ontstaan terwijl de chips boordevol calorieën zitten. En de Sponge Bob lolly die vanwege de hoeveelheid suiker ook nog eens een regelrechte aanslag is op je tanden.

