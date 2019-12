Zorgstelsel: u blijft verzekerd, maar hoe?

Ook de Eerste Kamer lijkt akkoord over de nieuwe zorgwet per 1 januari 2006. Zo blijkt uit het debat hierover op 7 juni. Helaas zijn wij nog niet gerustgesteld dat alles goed gaat.

In de eerste plaats maakt de bond zich zorgen over de beschikbaarheid van informatie waar u straks uw keuze voor een zorgverzekering op moet baseren. De wet biedt nu nog onvoldoende houvast voor het beschikbaar komen van vergelijkbare gegevens. Wij vinden dat wettelijk moet worden vastgelegd welke gegevens de verzekeraars minimaal moeten verstrekken.

In de tweede plaats is het maar de vraag of uw klachten straks goed worden afgehandeld. Zaken als de maximum levertijd van zorg en uitbetaling van declaraties moeten goed geregeld zijn. Dat kan alleen als er goede afspraken gemaakt worden over de voorwaarden.

Toezicht

In de derde plaats moet er op worden toegezien dat de zorgverzekeraars zich aan de regels houden. Er komt een zorgautoriteit, maar die is nog niet in werking als in het najaar van 2005 de reclame- en marketingcampagnes van de zorgverzekeraars weer losbarsten.

Tot slot willen wij weten of de zorgverzekeraars echt klaar zijn voor deze wet. De minister verwacht geen chaos bij de zorgverzekeraars. Maar de bond vindt dat hij zich niet moet baseren op verwachtingen. Hij moet een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren in hoeverre de zorgverzekeraars klaar zijn voor de nieuwe wet.

Verder heeft de minister geen uitspraken gedaan wanneer hij vindt dat de overgang geslaagd is. Hoeveel consumenten moeten overstappen van verzekeraar? Hoe weinig administratieve problemen mogen er zijn? En vooral, laat de minster duidelijke uitspraken doen wat zijn positie is als deze prestaties niet gehaald worden.

Wij blijven actie voeren zodat u straks niet de klos bent!

