Nieuwe geschillencommissie makelaars

Nieuwe algemene voorwaarden

De geschillencommissie is een van de onderdelen van de nieuwe algemene voorwaarden. Naast de geschillencommissie is een belangrijke verbetering dat een klant van VBO een opdracht altijd kan opzeggen, zonder dat hij schadevergoeding moet betalen. Wie na intrekking van een opdracht zelf zijn huis verkoopt, hoeft de makelaar niet alsnog courtage te betalen. Uitzondering is als de makelaar kan bewijzen dat de verkoop het gevolg is van zijn inspanningen.