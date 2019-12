Irritatie over BMW-actie Postcodeloterij

De BMW-actie van de Postcodeloterij heeft veel irritatie opgewekt. De brief die de Postcodeloterij vorige week naar veel consumenten heeft gestuurd was niet duidelijk en zette consumenten op het verkeerde been. De Consumentenbond heeft de Postcodeloterij een voorbeeldbrief gestuurd hoe de BMW-actie met een duidelijke boodschap naar consumenten aangekondigd had kunnen worden.

De bond heeft de belangrijkste goede doelen organisaties die geld ontvangen van de loterij zoals Novib, Amnesty International en Stichting Natuur Milieu, gewezen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor heldere en eerlijke communicatie van de Postcodeloterij.

Prijs met extra loten

Door mee te spelen of met meer loten mee te spelen, maakt men kans op de te verloten BMW’s. Maar wat niet duidelijk wordt gemaakt in de brief van de Postcodeloterij is dat dit wel betekent dat je voor onbepaalde tijd (met extra loten) meespeelt met alle trekkingen van de Postcodeloterij en dat het geld daarvoor van je rekening wordt afgeschreven. Later weer opzeggen kan wel, maar dat blijkt pas uit de voorwaarden op de achterkant van de brief. Bovendien moeten mensen dan wel eerst doorhebben dat ze nu met alle trekkingen meedoen en niet alleen met de BMW-actie.

Het is overigens niet de eerste keer dat een actie van de Postcodeloterij irritatie opwekt door de manier van (mis)communiceren. De Consumentenbond heeft daarom de Postcodeloterij verzocht om in toekomstige mailings in heldere en eerlijke taal te vertellen wat een actie inhoudt en wat de consequentie van meedoen is. Ook vindt de bond dat de Postcodeloterij op haar homepage kort en bondig uitleg moet geven over de huidige BMW-actie.

