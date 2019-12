Eerste Kamer stemt in met nieuw zorgstelsel

De Consumentenbond vindt dat een aantal zaken nog niet goed is geregeld in de nieuwe Zorgverzekeringswet die gisteren door de Eerste Kamer is aangenomen. Nu de Eerste Kamer akkoord is, kan het nieuwe zorgstelsel per 1 januari 2006 van start gaan.

Voor consumenten zijn in het nieuwe zorgstelsel verschillende zaken nog niet goed uitgewerkt. Zo heeft u straks onvoldoende objectieve informatie tot uw beschikking om een goede vergelijking tussen de zorgverzekeraars te maken. Daarnaast zijn wij van mening dat de afhandeling van klachten, als u een probleem heeft met uw zorgverzekeraar, nog niet goed is geregeld.

Onvoldoende garantie

Ook is er onvoldoende garantie dat er wordt toegezien op het gedrag van de zorgverzekeraars als zij u benaderen met een aanbod en starten met hun reclamecampagnes. Tenslotte zijn wij er nog niet gerust op dat de zorgverzekeraars hun zaakjes goed op orde hebben voor de overgang naar het nieuwe stelsel.

Later dit jaar worden de wetsvoorstellen over toezicht op de zorgmarkt en de invoering van de zorgverzekeringswet behandeld. Ook dan brengt de bond zijn zorgen onder de aandacht. Verder blijven wij de zorgverzekeraars scherp in de gaten houden om gedrag dat niet door de beugel kan en administratieve chaos direct aan de kaak te stellen.

