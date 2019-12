Donner schoffeert Eerste en Tweede Kamer

Op 2 juni 2005 hebben de Europese Ministers van Justitie een akkoord bereikt over een bewaarplicht van alle gegevens via internet en telefoon. Dit tot grote verbazing van de Consumentenbond en de digitale privacy-organisatie Bits of Freedom. Hiermee is een principebesluit genomen voor een plan dat buitensporige consequenties heeft. De Nederlandse minister van Justitie Donner gaat in tegen de wens en opdracht van de Eerste en de Tweede Kamer. De Consumentenbond en Bits of Freedom vragen de Eerste Kamer om het voorstel in zijn huidige vorm te verwerpen.

De Consumentenbond en Bits of Freedom hebben bezwaren tegen de bewaarplicht. In de zogenaamde verkeersgegevens staat naar wie consumenten hebben gebeld en een e-mail hebben verstuurd en vanaf welke plekken ze mobiel bellen. De gegevens moeten zes maanden tot drie jaar lang bewaard worden. Het recht om in vrijheid, onbevreesd en met plezier te communiceren gaat verloren als de overheid continue over de schouder van de consument meekijkt. De organisaties stellen grote vraagtekens bij de veiligheidsrisico's van de opslag, de onduidelijkheid over de effectiviteit, de technische realiseerbaarheid, de kosten van de gegevensopslag en het ontbreken van een aantoonbare noodzaak.

Donner slaat eisen parlement in de wind

De Eerste en Tweede Kamer hebben minister Donner van Justitie laten weten dat hij zijn mond moest houden tijdens het overleg met de Europese ministers van Justitie. Minister Donner heeft alle eisen van het parlement in de wind geslagen en heeft in plaats hiervan de noodzakelijkheid van een bewaarplicht onderkend en een inhoudelijk debat gevoerd met zijn collegaministers van Justitie. Hieruit zijn verdere afspraken voortgevloeid; de bewaarplicht zal eerst voor telefonie worden ingevoerd. In een later stadium ook voor internet. Minister Donner heeft hiermee zowel de Eerste als de Tweede Kamer niet serieus genomen.

De Consumentenbond en Bits of Freedom vinden dat de Europese ministers van Justitie een 'salamitactiek' toepassen. Dit wil zeggen dat het voorstel stukje bij beetje doorgevoerd wordt zonder verdere democratische controle. De Consumentenbond en Bits of Freedom vinden dat dit niet zomaar kan.