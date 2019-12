Consumentenbond wil arbitrage in plaats van staking op het spoor

De Consumentenbond maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen voor de reiziger van de aangekondigde staking van morgen bij ProRail en doet een klemmend beroep op de betrokken partijen om het niet zover te laten komen maar te kiezen voor een vorm van arbitrage.

De bond zal zich niet mengen in arbeidsconflicten, maar wil het opnemen voor de 1 miljoen reizigers, die voor de zoveelste keer de dupe worden.

Stakingen bij het openbaar vervoer kunnen leiden tot een onevenredige benadeling van de reiziger. De maatschappelijke effecten van dergelijke stakingen zijn groot, nog los van het feit dat het vertrouwen van de consument in het spoorsysteem, dat zich voorzichtig herstelt uit een diep dal, hiermee opnieuw ernstig op de proef wordt gesteld.

Er is daarom alle reden om een nieuwe staking in het openbaar vervoer te vermijden en andere middelen van geschiloplossing te benutten, zo vindt de bond. Daarom pleit de Consumentenbond in een brandbrief aan ProRail en FNV-Bondgenoten voor arbitrage. Tot op dit moment heeft dat echter helaas niets opgeleverd.

Lees verder

Staking ProRail legt treinverkeer plat: uw rechten

Word lid van de Consumentenbond