Kwart tankstations zonder goede luchtpomp

Bij een kwart van de door de Consumentenbond bezochte tankstations kunnen automobilisten hun banden niet op de goede spanning brengen. De bandenspanningsmeter van de luchtpomp werkt niet, werkt onnauwkeurig of ontbreekt. De bond heeft 154 tankstations bezocht.

De Consumentenbond heeft tankstations van grote en kleine merken bezocht, in de Randstad en daarbuiten, langs de grote weg en langs binnenwegen.

Een goede bandenspanning is energiezuiniger, beter voor de banden en het is veiliger; de wegligging is beter. In de Consumentengids van juli die vrijdag verschijnt, staan de resultaten.



