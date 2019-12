Bond: nut en noodzaak bewaarplicht niet aangetoond door onderzoek

De onderzoekers van de Erasmus Universiteit adviseren om de verkeersgegevens van burgers één jaar te bewaren. Deze bewering wordt volgens de Consumentenbond niet hard gemaakt in het onderzoek. Bovendien blijkt dat een bewaarplicht kan worden omzeild, waardoor het nut en de noodzaak van de bewaarplicht op losse schroeven komen te staan.

De Consumentenbond is teleurgesteld over de reikwijdte en de resultaten van het onderzoek. Andere belangrijke aspecten, zoals bijvoorbeeld de kosten en de haalbaarheid, zijn in het onderzoek niet meegenomen. In het onderzoek staat volgens de bond nergens waarom de zogeheten verkeersgegevens moeten worden bewaard.

Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag of een bewaarplicht ook daadwerkelijk moet worden ingevoerd. Het recht om in vrijheid, onbevreesd en met plezier te communiceren gaat verloren als de overheid continue over de schouder van de consument meekijkt.

De Consumentenbond stelt grote vraagtekens bij de privacysrisico's van de opslag, de onduidelijkheid over de effectiviteit, de technische realiseerbaarheid, de kosten van de gegevensopslag en het ontbreken van een aantoonbare noodzaak. De Consumentenbond heeft zijn ongenoegen over het voornemen om internet en telefoongegevens te bewaren kenbaar gemaakt aan de Eerste en Tweede Kamer.

Lees ook

Donner schoffeert Eerste en Tweede Kamer - 15 juni 2005

Bewaarplicht internetproviders uitgesteld - 15 april 2005