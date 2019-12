Verbod op besmet kippenvlees

Per 1 januari 2007 komt er een verbod op de aanwezigheid van de ziekteverwekkende bacteriën salmonella en campylobacter op rauw vlees in de winkel. De Consumentenbond had dit twee jaar geleden geëist naar aanleiding van ons onderzoek naar kippenvlees.

In een groot onderzoek in 2003 vonden wij onacceptabel hoge gehaltes aan bacteriën in kippenvlees. Jaarlijks sterven er ook in Nederland mensen aan de gevolgen van het eten van besmet vlees. Wij hebben daarom destijds geëist dat kippenvlees in de winkel vrij moet zijn van ziekteverwekkende bacteriën.

Het RIVM heeft in de tussentijd uitgezocht hoe de pluimveesector het aantal besmettingen kan verminderen. Dat betekent dat de sector nu belangrijke handvaten in handen heeft om het kippenvlees inderdaad vrij te houden van ziekteverwekkende bacteriën. Vandaar dat de ministers van Volksgezondheid en Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer hebben uitgesproken dat per 1 januari 2007 het verbod van kracht wordt.

De Consumentenbond blijft uiteraard de ontwikkelingen op de voet volgen.

