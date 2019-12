Uitslag stelling voedingsclaim

Tijdens de Libelle zomerweek legden we 1300 bezoekers een aantal stellingen voor over de voedingsclaim: o% vet op drop. We vroegen de deelnemers aan te geven of de volgende stellingen juist of onjuist waren:

Van deze drop kan ik meer eten dan van andere drop Deze drop is minder vet dan andere drop Wanneer ik drop wil eten dan kan ik beter voor deze drop kiezen

In drop in het algemeen zit helemaal geen vet. Drop zonder vet is dus helemaal niets bijzonders. Het eten van drop met de 0% vet claim is dus geen betere keuze dan het eten van een andere dropsoort.



Toch gaf 25% van de deelnemers aan de eerste stelling juist te vinden. 60% van de ondervraagden was het eens met stelling twee, en stelling drie werd zelfs door 66% als waarheid gezien.



Het is dus overduidelijk dat consumenten met dergelijke vage informatie op het verkeerde been worden gezet. De Consumentenbond maakt zich met de campagne Gezonde Voeding sterk voor eerlijke productinformatie. Voor meer informatie, zie www.bondkiestgezond.nl.



Aan de stellingen was tevens een prijsvraag verbonden. Wie niet alleen een antwoord op de stellingen gaf, maar ook een leuke slagzin verzon, maakte kans op een beautyarrangement van €200. De gelukkige winnaar is Karen van den Berg uit Eindhoven. De Consumentenbond wenst haar veel plezier toe met deze prijs.