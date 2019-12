Klacht over BankGiroLoterij

De BankGiroLoterij stuurt geadresseerde mailings met de mededeling: “Van harte gefeliciteerd, u heeft gewonnen! Maar wat? Kijk snel op internet. Pas op de site van de BankGiroLoterij blijkt dat het ontvangen van een prijs afhankelijk is van het bestellen van een aantal loten.



Wat vindt de Bond?

De bond is van mening dat de inhoud van de brief in strijd is met de waarheid en misleidend omdat er staat dat de geadresseerde heeft gewonnen en alleen de prijs nog niet bekend is.

Het is niet de eerste keer dat er commotie ontstaat over de manier waarop loterijen reclame maken. Eerder kwamen er veel klachten bij de Consumentenbond over de BWM-actie van de Sponsorloterij.



Lees ook

Irritatie over BMW-actie Postcodeloterij