Chipkaart mag niet leiden tot duurder openbaar vervoer

De invoering van de OV-chipkaart mag niet leiden tot een prijsverhoging van het openbaar vervoer. Dat heeft de Tweede Kamer 29 juni afgesproken met minister Peijs van Verkeer en Waterstaat. Een belangrijke eis van onder andere de Consumentenbond is daarmee ingewilligd.

In de politiek wordt momenteel gediscussieerd over het invoeren van een chipkaart voor het openbaar vervoer. Daar wordt nu al mee geƫxperimenteerd. Gelukkig staat nu vast dat de landelijke invoering niet mag leiden tot een prijsverhoging.

Losgekoppeld

Ook de invoering van de chipkaart moet losgekoppeld worden van de discussie over een nieuwe tariefstructuur. Eerst moet de chipkaart ingevoerd worden en als deze goed werkt, kan worden bezien welke nieuwe soorten vervoersbewijzen er mogelijk zijn voor welke prijs.

Toezegging

Met deze toezeggingen komt de overheid tegemoet aan twee belangrijke eisen die de bond samen met andere consumentenorganisaties hebben gesteld. Nog een positief punt is dat de overheid de regie sterker in handen lijkt te nemen. In augustus moeten de vervoerbedrijven de resultaten van de invoering tot nu toe presenteren en aangeven wanneer de chipkaart landelijk wordt ingevoerd.



