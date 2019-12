Weinig vertrouwen in nieuw zorgstelsel

Het ministerie van VWS is deze week een grote voorlichtingscampagne gestart om u te informeren over wat er gaat veranderen. Ons onderzoek toont aan dat dit hard nodig is. Uit de cijfers blijkt namelijk dat consumenten wel weten dat er een zorgverzekering voor iedereen komt, maar dat men niet weet wat dat precies gaat betekenen voor hun eigen situatie.

Vertrouwen in verzekeraars laag

De helft van de ondervraagden verwacht een verslechtering ten opzichte van de huidige situatie en het merendeel verwacht minder waar voor zijn geld te krijgen. Dramatisch is het gebrek aan vertrouwen in de zorgverzekeraars: tweederde heeft er weinig vertrouwen in dat de verzekeraars de zorgverzekering goed gaan uitvoeren.

Dit gebrek aan vertrouwen in de zorgverzekeraars ondersteunt de mening van de bond, dat de minister een onafhankelijk onderzoek moet laten uitvoeren om te kijken of de verzekeraars wel klaar zijn voor de overgang naar het nieuwe stelsel.

In de Consumentengids van oktober leest u meer over de onderzoeksresultaten.

Het onderzoek krijgt in het najaar van 2005 een vervolg.

Voor meer informatie over het nieuwe zorgstelsel zie ons dossier Zorgverzekeringen 2006