Europees Parlement verwerpt softwarepatent

Iedereen maakt gebruik van producten waar patenten op zitten. In Amerika neemt het software patentrecht bizarre vormen aan. Er is daar bijvoorbeeld een patent op lessen lichamelijke oefening, waarbij de prestaties van leerlingen worden vastgelegd met een videocamera voor lesdoeleinden. Iedere school die een camera wil gebruiken bij gymlessen moet daarvoor toestemming vragen. Dit kan nog verder gaan, zoals dat ouders de voetbalwedstrijd van hun zoontje niet meer zonder toestemming mogen filmen.

Gisteren is er in het Europees Parlement gestemd over het uitbreiden van software patentrecht binnen de Europese Unie. De Consumentenbond en de Europese consumenten koepelorganisatie BEUC hebben er bij de Europese Commissie en het Europees Parlement al langer op aangedrongen om niet te ver te gaan met het uitbreiden van het patentrecht. Voorkomen moet worden dat het patentrecht Amerikaanse vormen gaat aannemen.

Betalen voor "document opslaan"

De voorstellen vanuit Brussel hadden tot nog toe nadelige gevolgen voor consumenten in Europa. De Consumentenbond is daarom tevreden dat de europarlementariƫrs zich tegen de uitbreiding van het patentrecht naar software hebben verzet. Het verwerpen van het standpunt van de Europese Commissie en Raad van regeringsleiders was nodig, anders zouden vernieuwing en concurrentie op de softwaremarkt zeer moeilijk zijn geworden. Een functie als "document opslaan" zou dan als uitvinding beschouwd worden. Een ontwikkelaar van software die gebruik maakt van deze functie moet dan toestemming vragen aan de patenthouder en er voor betalen. En dat wordt weer doorberekend aan de consument.

Software bestuurt veel van de dagelijkse gebruiksartikelen zoals auto's, televisies, communicatiemiddelen als internet en telefonie. Consumenten zouden dus op vele terreinen de dupe zijn geworden.

Meer informatie

