Ringtones van Jamba wekken ergernis

Wie een ringtone of logo bestelt, zit bij Jamba vast aan een abonnement van ten minste drie euro per week. De ringtone of logo wordt betaald met dure sms’jes die door Jamba in opdracht van de consument naar de mobiele telefoon van de consument worden verstuurd. Dit soort betaal-sms’jes moeten aan regels voldoen die in de sms-gedragscode van de mobiele telefoonaanbieders staan. Jamba maakt voor de ringtones ook reclame via tv-spotjes. In die reclames moet aangekondigd worden wat mensen moeten betalen voor de sms’jes, hoeveel en hoe vaak ze er één krijgen en hoe ze er weer vanaf kunnen komen.

De Consumentenbond heeft niet kunnen constateren dat Jamba zich niet houdt aan de regels. Desondanks zijn er veel ergernissen over de handelwijze van Jamba. De Consumentenbond hoopt dat Jamba zich wat aantrekt van de ontevreden consumenten en klachten netjes oplost.

Tips om van Jamba sms’jes af te komen

Klanten van Jamba die hun abonnement willen opzeggen, kunnen dat op de volgende manieren doen: