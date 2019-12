Meer betaalmogelijkheden bij parkeren

De Hoge Raad heeft vandaag bepaald dat uitsluitend betalen met een chipknip bij parkeermeters, is toegestaan. Voor de Consumentenbond gaat dit besluit te ver; als er al alleen digitaal betaald kan worden, moet betalen met een PIN-pas ook aangeboden worden.

De Hoge Raad heeft in een arrest vandaag bekend gemaakt dat het gemeenten toegestaan is om betaling voor parkeren alleen via een chip of creditcard te laten verlopen. Maar niet iedereen beschikt (of wil beschikken) over een chippas of creditcard. De chippas en creditcard blijken ook de minst gewenste betaalvormen bij consumenten. Dat blijkt uit het Belevingsonderzoek Toonbankbetaalproducten van De Nederlandsche Bank uit 2004. De meest gebruikte betaalpas is de PIN-pas. De Consumentenbond vindt daarom dat ook deze pas gebruikt moet kunnen worden bij een parkeermeter.

Prepaidkaart

De Hoge Raad heeft in zijn overweging meegenomen dat consumenten die geen gebruik van chippas of creditcard willen of kunnen maken tegen ‘geringe extra kosten van € 2.50’ een prepaidkaart kunnen aanschaffen. De Consumentenbond vindt de opmerking dat deze kosten ‘slechts gering zijn’ aanmatigend. Verder leert navraag bij de Gemeente Rotterdam dat consumenten, die aankomen bij een parkeerplaats waar beperkte betaalmogelijkheden zijn, niet duidelijk worden verwezen naar plaatsen waar die prepaidkaarten verkocht worden. Zolang er geen mogelijkheid is om met de PIN-pas te betalen, verwacht de Consumentenbond dat consumenten heldere informatie krijgen waar een prepaidkaart te koop is.

De Consumentenbond is bezorgd over deze ontwikkeling, omdat door deze uitspraak ook anderen, zoals winkels en bedrijven, ertoe aangezet kunnen worden om betaalmogelijkheden te beperken. De bond blijft van mening dat consumenten meerdere betaalmogelijkheden moeten hebben om te voorkomen dat groepen burgers uitgesloten worden van deelname aan het economisch verkeer.

