Provisiejagers aan banden

Met de wettelijke verplichting tot beloningstransparantie, waarbij financieel adviseurs openheid moeten geven over de verdiensten die zij ontvangen bij de verkoop van een financieel product, gaat een lang gekoesterde wens in vervulling van de Consumentenbond en Verenging Eigen Huis.Omdat financieel adviseurs bij het verkopen van een financieel product moeten laten zien hoe hoog hun verdienste is, verwachten Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond dat het voor provisiejagers lastiger wordt om consumenten juist die producten op te dringen waar zij door ‘perverse provisieprikkels’ zelf het meest aan verdienen. Bovendien kan de consument, als gevolg van de afgedwongen openheid, in de toekomst verschillende aanbiedingen beter met elkaar kan vergelijken en adviezen kritischer beoordelen. Uiteindelijk wordt hij daarmee in staat gesteld een betere keuze te maken.

De openheid over provisie geeft aan de adviseur positieve prikkels om namens zijn klant te onderhandelen met de aanbieders. Hij kan daarmee een lagere prijs voor het product bedingen of een hoge provisie deels doorgeven aan de klant. Ook kunnen consumenten zelf gaan onderhandelen over de provisie.

De consumentenorganisaties hikken nog wel aan tegen de lange termijn tot 2009 voordat de beloningstransparantie wettelijk verplicht wordt. Zij verwachten echter van de branche dat die de komende jaren zal anticiperen op de wettelijke regels over de openheid van beloning. Want medio 2006 moeten de wettelijke regels over transparantie zijn opgesteld, zodat ze dan kunnen worden opgenomen in de Wet financieel toezicht.

