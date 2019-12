Wat weten consumenten van de nieuwe zorgverzekering

Via internet en via een folder in de wachtkamers van fysiotherapeuten heeft de Consumentenbond verzekerden een paar vragen voorgelegd over de nieuwe zorgverzekering. 7971 mensen hebben de vragen op onze site ingevuld, 1071 mensen stuurden de enquête uit de folder in.



Weten consumenten dat er een nieuwe zorgverzekering komt?

De meeste consumenten weten inmiddels dat er een nieuwe zorgverzkering op komst is, die het ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekering vervangt, zie vraag 1 van de tabellen. Opmerkelijk is, dat van de mensen die de enquête in de wachtkamer van de fysiotherapeut invulden slechts 85% op de hoogte is.

Verwachten consumenten een hogere premie te moeten betalen?

70% van de mensen verwacht meer premie te moeten betalen, zie vraag 2 in de tabellen.

Denken consumenten bij hun eigen behandelaar te kunnen blijven?

Op de vraag of iemand verwacht zijn eigen behandelaar aan te kunnen houden, lijken de meningen verdeeld. In totaal denkt 50% van de respondenten dat dit mogelijk is, 23% geeft aan het niet te weten. Zie voor de volledige cijfers vraag 3 in de tabellen.



Opmerkelijk bij de resultaten van de folder is het hoge percentage respondenten dat aangeeft het niet te weten: 60% van de ziekenfondsverzekerden (site: 35%) en 55% van de particulier verzekerden (site: 21%) weet niet of hij zijn eigen behandelaar kan blijven bezoeken.

Is men bereid naar een andere behandelaar te gaan?

De vraag of men bereid is naar een andere behandelaar te gaan als daar een premieverlaging tegenover staat, is zeer divers ingevuld. In totaal is 47% daartoe bereid, 38% staat hier negatief tegenover. Zie hiervoor vraag 4 in de tabellen.





Tabel I: totaal aantal respondenten via de folder bij fysiotherapeuten











































Tabel II: ziekenfondsverzekerden via de folder bij fysiotherapeuten





















































Tabel III: particulier verzekerden via de folder bij fysiotherapeuten























































Tabel IV: totaal aantal respondenten via de website









































Tabel V: ziekenfondsverzekerden via de website





















































Tabel VI: particulier verzekerden via de website



