Scarlet bemiddelingsactie

De Consumentenbond heeft sinds mei ruim honderd klachten binnengekregen over Scarlet. Klagers uiten hun ongenoegen over beloftes die niet worden nagekomen over bijvoorbeeld de datum waarop ze gebruik kunnen maken van internet, telefonie en/of televisie. Zo heeft een mevrouw zich in januari aangemeld voor het Scarlet One pakket (adsl en telefonie in één pakket). Ruim een half jaar later wacht deze consument nog steeds op de aanleg van het telefoongedeelte. En een andere klager heeft in februari een ‘triple play’ (adsl, telefonie én televisie in één pakket) abonnement aangevraagd. Scarlet zegde toe het binnen drie maanden aan te leggen. Tot op heden is er niets gebeurd.

Meld u aan voor bemiddeling

Ontevreden Scarlet-klanten kunnen terecht bij de Consumentenbond omdat die vandaag een actie start voor zijn leden die problemen hebben met Scarlet. De bond heeft overleg gehad met Scarlet en is blij dat het bedrijf zich bereid heeft verklaard de klachten van de Consumentenbondleden snel op te lossen. Deelnemers betalen €5 als bijdrage in de kosten die de bond maakt. Scarlet heeft toegezegd deze kosten bij terechte klachten te vergoeden.

(actie is afgelopen)