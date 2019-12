Gemeente Hilversum verdient pluim

UPC mag de kabeltarieven in Hilversum niet naar het door UPC gehanteerde landelijke niveau van €15,20 brengen. Kabelconsumenten in Hilversum blijven €10.50 per maand betalen, als gevolg van aanhoudend verzet van het gemeentebestuur van Hilversum tegen het verhogen van tarieven door UPC.

De uitspraak van de Hoge Raad van vorige week maakt daarmee weer eens duidelijk dat de belangen van gebonden kabelconsumenten door veel andere gemeenten, in hun wens om geld op te strijken van grote kabelaars, met voeten zijn getreden.

De gemeenten Amsterdam en Rotterdam hebben tijdens contractbesprekingen met UPC consumenten in de kou laten staan. In deze en andere gemeenten geldt nu wel het hoge "landelijke tarief" van €15,20. Deze consumenten zitten dus vast aan een hoog maandelijks bedrag aan abonnementskosten.

In de afgelopen jaren heeft de Consumentenbond, met de actie “De geboeide kijker” herhaaldelijk aandacht gevraagd voor deze wantoestand waarbij de effectieve monopolist, het kabelbedrijf, de prijzen vrijwel onbeperkt kan opschroeven zonder bang te zijn dat consumenten weglopen. En hoewel er inmiddels in een deel van het land alternatieven zijn in de vorm van KPN-TV en Digitenne, kijkt nog steeds meer dan 90% van de Nederlanders televisie via de kabel. En dat in veel gemeenten tegen een veel te hoog tarief.

Er zijn ook kabelaars die het beter doen. Zo is er de Rekam in de omgeving van Gouda, die is in staat om tegen een tarief dat lager is dan dat van UPC in Hilversum een uitgebreid tv en radio pakket via de kabel aan te bieden.