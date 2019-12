Consumenten beter beschermd in internet en telefoniemarkt

De afgelopen jaren zijn er meer keuzemogelijkheden, veel nieuwe elektronische diensten en een keur aan tarieven en kwaliteiten gekomen voor consumenten. Met het actieplan wil de minister de keuzevrijheid-, een vereenvoudigde klachtenafhandeling- en geschillenbeslechting voor consumenten extra aandacht geven.

In het actieplan staan negen acties, om consumenten meer in handen te geven om in verweer te komen tegen de aanbieders van internet en (mobiele) telefonie. Zo moeten er dit jaar nog afspraken gemaakt worden uit welke onderdelen een rekening moet bestaan om zo meer inzicht in verbruik te krijgen. Ook wordt er gekeken naar de netwerkkwaliteit van vaste telefonie/mobiele telefonie en radio en televisie. Er wordt een einde gemaakt aan stilzwijgende verlenging van overeenkomsten met één jaar.

Dit is een overstapdrempel, omdat consumenten steeds weer voor een jaar vastzitten aan dezelfde provider en niet na de eerste contractperiode binnen een paar maanden kunnen besluiten naar een andere aanbieder over te stappen. De minister wil dat bij een contract voor onbepaalde tijd, iedere maand een mogelijkheid bestaat om op te zeggen in plaats van het huidige jaarlijkse opzegmoment dat tegenwoordig gemeengoed is.

Tot slot vindt de minister dat internetaanbieders een duidelijke klachtenregeling moeten hebben en zich uiterlijk begin 2006 moeten aansluiten bij een nog op te richten onafhankelijke geschillencommissie. De minister heeft aangegeven wettelijke regels op te stellen als de markt het zelf niet oplost. De Consumentenbond is hoopvol dat met deze maatregelen van de minister klachten over nieuwe diensten zullen afnemen.

