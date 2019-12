Ziekenhuizen terughoudend met vergelijkingsgegevens

De Consumentenbond betreurt de houding van de ziekenhuizen. Mensen met een ernstige aandoening kunnen straks aan de hand van de kwaliteitskaart zien in welk ziekenhuis zij het beste geholpen kunnen worden. Wij vinden dat er geen vertraging mag optreden in het inzichtelijk maken van de verschillen tussen ziekenhuizen en zullen met hun koepelorganisatie in overleg treden.

Kwaliteitskaart ziekenhuizen

Er is grote behoefte aan informatie over de prestaties van ziekenhuizen. Zo willen patiënten graag weten of zij in het ene ziekenhuis beter worden geholpen dan in het andere. Ook de overheid wil dat prestatiegegevens van ziekenhuizen openbaar worden om concurrentie tussen ziekenhuizen tot stand te brengen en daarmee de problemen in de zorg aan te pakken. En openbaarmaking van vergelijkingsgegevens van ziekenhuizen is ook goed omdat het een enorme stimulans kan zijn om beter te gaan presteren: een afdeling van een ziekenhuis wil er natuurlijk niet slecht uitkomen.

Daarom wordt er hard gewerkt aan een kwaliteitskaart voor ziekenhuizen. Op zo’n kwaliteitskaart moet uiteindelijk, op het niveau van specifieke aandoeningen, komen te staan welke voorzieningen een ziekenhuis heeft, hoe het met de medische kwaliteit is gesteld en of de patiënten tevreden zijn.

Onderzoeken Consumentenbond

Een van de instanties die daaraan werkt is de Consumentenbond. Wij doen onder andere onderzoek naar de voorzieningen die ziekenhuizen hebben op het gebied van een aantal veelvoorkomende aandoeningen, waarbij ziekenhuizen straks in het nieuwe zorgstelsel met elkaar gaan concurreren. Ook doen we onderzoek naar de ervaring van ziekenhuizen met een aantal risicovolle ingrepen, met name chirurgische ingrepen bij een aantal vormen van kanker, waarvan bekend is dat er een relatie is tussen die ervaring en de kans op complicaties of zelfs overlijden.

Medewerking ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft volgens KRO’s Netwerk aan de ziekenhuizen geadviseerd om terughoudend te zijn met het meewerken aan dit soort onderzoeken. En de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde heeft zelfs geadviseerd informatieverzoeken niet te honoreren.

De indruk bestaat dat de ziekenhuizen vooral bang zijn voor lijstjes van slechtste en beste ziekenhuizen. De Consumentenbond is niet voor dit soort algemene lijstjes. Wel willen wij dat patiënten - op het niveau van een concrete aandoening - kunnen zien waar zij het beste geholpen worden.

Wij betreuren de houding van de beide verenigingen. Het heeft tot gevolg dat meer dan de helft van de ziekenhuizen momenteel niet meewerkt aan onze onderzoeken. Wij hebben de NVZ dringend verzocht om over hun advies met ons op korte termijn in overleg te treden. Het in kaart brengen van de voorzieningen van ziekenhuizen, in het kader van het project om straks ziekenhuizen te kunnen vergelijken, mag in onze ogen in ieder geval geen vertraging opleveren.

