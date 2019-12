Voorbeeldbrief voor gedupeerden diefstal pinpas

Bij ons komen nog steeds meldingen binnen van mensen die na een schadeclaim bij hun bank niet altijd op begrip kunnen rekenen van de bank. Mocht u het slachtoffer worden van diefstal van uw pinpas dan kunt u extra gedupeerd worden als uw rekening door anderen wordt geplunderd. Zelfs als u zorgvuldig bent omgegaan met het geheimhouden van de pincode, kan er geld van uw rekening worden gehaald.

Zo kregen wij een melding van een mevrouw wier portemonnee was gestolen uit een afgesloten kast op haar werk. Haar pinpas werd eruit gehaald en €1400 werd gepind, terwijl haar pincode er niet bij zat. Haar bank wijst de schadeclaim af met het argument dat er gepind is en het aan haar te wijten is dat de dief de pincode wist.

Banken wijzen claims te snel af

Banken wijzen claims van gedupeerden vaak gemakkelijk af met de melding dat de diefstal aan de onzorgvuldigheid van consumenten te wijten is. Maar de banken moeten aantonen dat consumenten de diefstal niet tijdig gemeld hebben of dat er opzet of grove schuld van de consument in het spel is. Een verwijzing naar een vermoedelijke onzorgvuldigheid is dan onvoldoende. Pas als consumenten banken hierop wijzen, blijken de banken nogal eens te zwichten.

Voor het aantonen van de onschuld is dus eigen initiatief en doorzettingsvermogen vereist van consumenten. Mocht u slachtoffer worden van diefstal van uw pinpas en er wordt onterecht geld van uw rekening geschreven, dan kunt u gebruik maken van de voorbeeldbrief van de Consumentenbond om sterker te staan richting uw bank.

Download de voorbeeldbrief (Word)

