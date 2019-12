KPN adsl-aanbod met zeven dagen bedenktijd

KPN benadert bestaande klanten met een “powered by KPN” adsl-verbinding, die ze betalen via hun telefoonrekening van KPN. Deze consumenten hebben een netwerkabonnement bij KPN en een abonnement bij een internetprovider die gebruik maakt van het KPN-netwerk. Daardoor hebben consumenten twee overeenkomsten: één met hun internetprovider en één met KPN. KPN biedt klanten telefonisch één maand gratis adsl in ruil voor een verlenging van het contract met twaalf maanden.

Koop op afstand

Op aandringen van de Consumentenbond heeft KPN aangegeven dat mensen die in zee gaan met dit aanbod vanaf nu een bedenktijd van zeven dagen krijgen. De bond is blij dat KPN deze maatregel vanuit het consumentenbelang heeft genomen.

De Consumentenbond vindt overigens dat bij telefonisch gesloten overeenkomsten altijd een bedenktijd van zeven werkdagen moet gelden. De bond vindt namelijk dat dit soort overeenkomsten vallen onder de wet Verkoop op Afstand die behoudens uitzonderingen consumenten deze bedenktijd geeft. Als deze bedenktijd niet genoemd wordt geldt zelfs een bedenktijd van drie maanden.

Consumenten die voor een contractverlenging kiezen kunnen problemen krijgen als ze willen overstappen. De twee overeenkomsten lopen dan vaak niet meer synchroon. Dit kan als gevolg hebben dat de consument minder keuzevrijheid heeft of geconfronteerd wordt met dubbele kosten omdat bij overstappen één van de overeenkomsten niet uitgediend wordt.

