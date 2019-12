Winkeliers nemen reparaties niet altijd serieus

Onduidelijkheid over rechten consument

De aanleiding voor de actie van de Consumentenbond is dat er bij ons regelmatig klachten binnenkomen over reparaties van digitale camera’s en mobiele telefoons. Voor consumenten is het vaak onduidelijk wat zij mogen verwachten van de winkelier en winkeliers gaan vaak niet snel over tot reparatie. Ze verschuilen zich achter de fabrikant die ervoor aansprakelijk zou zijn of beroepen zich op de garantietermijn die is verlopen. U kunt na het achterlaten van een klacht bij de actie een kaartje downloaden waarop uw wettelijke rechten staan. Daarmee kunt u goed beslagen ten ijs komen als u een product ter reparatie aanbiedt.

Als u problemen heeft (gehad) met de reparatie van een digitale camera en/of mobiele telefoon kunt u tot eind augustus uw ervaringen aan de Consumentenbond laten weten. Hoe meer reacties binnenkomen, hoe sterker de bond staat in zijn actie richting de winkelketens. De bond gaat in gesprek met de winkels die het meest genoemd worden.

