Onafhankelijke geschillencommissie voor kinderdagverblijven

De Consumentenbond en BOinK hebben zich jaren sterk gemaakt voor de komst van deze geschilleninstantie die komt te vallen onder de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken in Den Haag.

Branchevereniging

Mensen die klachten hebben over een kinderdagverblijf dat is aangesloten bij de Branchevereniging van ondernemers in de kinderopvang of de MOgroep kunnen, als ze er niet uit komen met het kinderdagverblijf, vanaf 1 september terecht bij deze geschillencommissie. Ouders kunnen vooraf bij de kinderopvangorganisatie nagaan of de ondernemer is aangesloten bij een van de brancheorganisaties.

De klachten kunnen gaan over de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst inclusief de algemene voorwaarden die in overleg met de Consumentenbond en BOinK tot stand zijn gekomen in het kader van de Sociaal Economische Raad.

Stichting geschillencommissies voor consumentenzaken (SKC)