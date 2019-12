Reactie bond op overlijden Wim Duisenberg

De Consumentenbond is geschokt door het plotselinge overlijden van Wim Duisenberg, de oud-president van de Nederlandse en Europese Centrale Bank. De bond heeft recentelijk nog veelvuldig contact gehad met de heer Duisenberg inzake de gedupeerde aandelenleasebeleggers met een Dexiaproduct. De oud-bankdirecteur heeft succesvol bemiddeld tussen de Dexia bank en de vertegenwoordigers van de gedupeerde beleggers waaronder de Consumentenbond.

Binnen de bond zal de heer Duisenberg ook worden herinnerd als iemand die een grote inbreng heeft gehad voor consumenten in Nederland en in Europa, niet in de laatste plaats rondom de invoering van de euro.