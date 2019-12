Vertrouwen in alternatieve genezing

40% van de ondervraagden heeft zelf wel eens een alternatieve therapeut bezocht. Maar de bezoekers stellen wel eisen. Uit de antwoorden blijkt dat het vooral belangrijk wordt gevonden dat de behandelaar goede informatie geeft en de klant netjes bejegent.

Wij willen mensen erop attenderen om bij een bezoek aan een alternatieve therapeut na te gaan van welke beroepsvereniging hij of zij lid is. De ene vereniging stelt namelijk heel andere eisen aan opleiding en praktijkvoering dan de ander. U kunt de informatie vinden in de praktijkfolder, op de deurplaat van de therapeut of het gewoon vragen.

Meer informatie over onze peiling vindt u in de Gezondgids die 5 augustus verschijnt. In het septembernummer van de Gezondgids vindt u de resultaten van een groot onderzoek naar de verschillende beroepsorganisaties en hun voorwaarden.

