Consument heeft weinig vertrouwen in nieuwe zorgverzekering

Wij stelden eerder dat de minister een onafhankelijk onderzoek moet laten uitvoeren om te zien of zorgverzekeraars wel klaar zijn voor het nieuwe zorgstelsel. Kennelijk denken consumenten er net zo over, want het vertrouwen in de rol van zorgverzekeraars is laag. Tweederde van de ondervraagden denkt dat de zorgverzekeraars de nieuwe verzekering niet goed gaan invoeren.Hoewel veel mensen weten dat er iets gaat veranderen, weten zij niet altijd wat dit voor de eigen situatie gaat betekenen. Het ministerie van VWS is in juli begonnen met een grote voorlichtingscampagne om mensen te informeren. Wij zullen in het najaar opnieuw onderzoeken wat consumenten weten en verwachten van het nieuwe zorgstelsel.

Persbericht d.d. 4 augustus 2005

