2005 Ziekenhuizen zwijgen over ervaring met risicovolle operaties Nieuws| Gepubliceerd op:5 augustus 2005

Ruim de helft van de ziekenhuizen wil niet vertellen hoe vaak bepaalde riskante operaties worden uitgevoerd. Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond naar negen risicovolle operaties.



De Consumentenbond vergelijkt de ervaring van ziekenhuizen met risicovolle ingrepen waarvan bekend is dat er een relatie is tussen die ervaring en de kans op complicaties. De bond wil dat mensen met een ernstige aandoening aan de hand van vergelijkbare informatie kunnen kiezen in welk ziekenhuis zij willen worden geholpen.



