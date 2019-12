Aanbieding Kruidvat onduidelijk

Nederlandse Reclame Code

Volgens de voorschriften van de Nederlandse Reclame Code hoort u bij een aanbieding meteen te weten wat uw rechten en plichten zijn als u erop ingaat. Verder dienen volgens deze Code de aangeboden goederen en diensten, in dit geval de coupon, duidelijk en waarheidsgetrouw te worden afgebeeld en/of beschreven.



De afbeelding in de folder wijkt op een heel belangrijk punt af van de daadwerkelijke coupon, omdat de periode waarin de coupon geldig is (1 september tot en met 30 oktober 2005) niet vermeld staat. U komt er dus pas nadat u de actieproducten heeft gekocht achter dat de kortingsperiode beperkt is.

Brief Consumentenbond

Wij hebben Kruidvat in een brief laten weten dat het bedrijf zich dient te houden aan de voorschriften. Zij hadden dus in de folder moeten aangeven dat de kortingsbon ingewisseld kan worden in de periode 1 september – 30 oktober 2005. Op deze manier wordt voorkomen dat de consument op het verkeerde been wordt gezet.

Bon ook in augustus bruikbaar

Na overleg tussen de Consumentenbond en Kruidvat blijkt dat er een vergissing is gemaakt die Kruidvat zelf ook al had opgemerkt. Kruidvat heeft toegezegd dat Walibi World soepel zal zijn in het innemen van de kortingsbonnen die voor 1 september 2005 worden aangeboden. Daarnaast kunnen mensen die met de kortingsbon actieproducten hebben gekocht en er bij nader inzien vanaf willen, de producten terugbrengen naar de winkel (met kassabon en kortingsbon) en hun geld terug krijgen.