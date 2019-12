Home

2005 Advertentie Vodafone misleidend
12 augustus 2005

Vodafone kan zijn belofte na anderhalve minuut de goedkoopste te zijn bij “vakantiebellen” niet waarmaken. Het bedrijf lanceerde op 1 juni 2005 een grootscheepse campagne met de bewering “Vodafone goedkoopste met mobiel bellen op vakantie in buitenland”. De rechter bepaalde in een kort geding dat claims van Vodafone in reclame-uitingen misleidend zijn, omdat Vodafone in tegenstelling tot de bewering niet altijd de goedkoopste is.



De Consumentenbond is blij met deze uitspraak en vindt dat aanbieders alleen moeten beloven wat ze kunnen waarmaken. Vodafone moet deze zaak bij zijn klanten rechtzetten vindt de bond.



